Экс-руководитель "Локомотива" Ольга Смородская позитивно оценила игру "железнодорожников" против немецкого клуба.
- Очень понравилась молодежь: Куликов - отличный мальчик, Рыбчинский тоже неплохо себя показал. Они хорошо видят поле, отдают точные пасы. Молодцы! На ничью сегодня наиграли - сто процентов. "Локомотив" очень хорошо себя показал. Игра была красивая, скоростная, никакого автобуса у ворот не стояло, - передает слова Смородской "Чемпионат".
Московский "Локомотив" уступил мюнхенской "Баварии" со счетом 1:2 в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов. В составе гостей отличились Леон Горецка и Йозуа Киммих, единственный гол хозяев забил Антон Миранчук после передачи Зе Луиша. После двух сыгранных туров "Локо" делит третье место в группе с "Зальцбургом" - у обеих команд по одному очку при ничьей в личной встрече.
Смородская - об игре с "Баварией": на ничью наиграли - сто процентов. "Локомотив" хорошо себя показал
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская прокомментировала матч своего бывшего клуба в Лиге чемпионов против мюнхенской "Баварии" (1:2).
Фото: ФК "Локомотив"
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