Москвичи в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов уступили "Баварии" со счётом 1:2, пропустив решающий мяч в концовке. Ранее "Локо" сыграл в гостях вничью с "Ред Булл Зальцбург" со счётом 2:2.
В минувшем сезоне "Локомотиву" не удалось преодолеть групповой этап Лиги чемпионов. Тогда москвичи в своей группе заняли последнее место.
С тех пор в команде сменился главный тренер. Теперь с "Локомотивом" работает Марко Николич.
"Нужно сказать, что «Локомотив» смотрелся достойно, но в игре с таким соперником, как "Бавария", надо использовать те шансы, которые есть. Шансы "Локомотива" на выход из группы? Я думаю, что они есть. Команда действительно выглядит уверенно в Лиге чемпионов", - цитирует Чугайнова Sport24.
Чугайнов считает, что "Локомотив" может выйти из группы в Лиге чемпионов
Бывший защитник "Локомотива" Игорь Чугайнов поделился мнением о матче "железнодорожников" в Лиге чемпионов с "Баварией".
Фото: Sportbox
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