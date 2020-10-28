- "Локомотив" сыграл достойно. Но на мой взгляд, все зависит от сопротивляющейся стороны. "Бавария" играла на свои 70-80 процентов. Была видна вальяжность. И иногда она их и подводила, - передает слова Бородюка Metaratings.
"Локомотив" уступил мюнхенской "Баварии" со счетом 1:2. В первом тайме счет открыл Леон Горецка, на 70 минуте Антон Миранчук после прострела Зе Луиша забил ответный мяч. На 77 минуте Зе Луиш не реализовал для "Локо" отличный момент, в быстрой атаке пробив мимо ворот из неудобной позиции вместо того, чтобы отдать мяч в центр на неприкрытого Жемалетдинова. Почти сразу после этого Йозуа Киммих ударом из-за пределов штрафной забил победный для "Баварии" гол.
Бородюк: "Локомотив" сыграл достойно, но "Бавария" - на свои 70-80 процентов
Бывший главный тренер московского "Торпедо" и алматинского "Кайрата" Александр Бородюк дал комментарий о матче второго тура группового турнира ЛЧ "Локомотив" - "Бавария" (1:2).
Фото: РФС
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