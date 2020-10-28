"В матче с "Боруссией" ни на что не надеюсь. Думаю, что это бессмысленно. Конечно, есть желание, чтобы "Зенит" боролся до конца, но против такой команды только этого недостаточно.
Я буду безумно рад, если они привезут хотя бы ничью, но, к сожалению, я уверен, что нас сегодня ждет поражение", - цитирует Боярского Sport24.
Напомним, что "Зениту" в матче с дортмундской "Боруссией" по состоянию здоровья не смогут помочь нападающий Сердар Азмун и полузащитник Малком. Встреча команд начнется сегодня, 28 октября, в 23:00 в Дортмунде. Параллельно будут играть соперники "Зенита" и "Боруссии" по группе ЛЧ "Брюгге" и "Лацио". Данная встреча пройдет в Бельгии.
Михаил Боярский: буду безумно рад, если "Зенит" привезет из Дортмунда хотя бы ничью
Народный артист России и болельщик "Зенита" Михаил Боярский рассказал, чего ожидает от матча сине-бело-голубых с дортмундской "Боруссией" во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.
Фото: ФК "Зенит"
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