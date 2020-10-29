Поединок завершился поражением "Зенита" со счетом 0:2.
"Мы знали сильные стороны "Боруссии", старались закрывать зоны и убегать в контратаки. Тяжело, когда ты хорошо играешь 80 минут, а потом пропускаешь такой обидный гол в конце. В целом считаю, что провели хорошую игру. Нам надо было лучше контролировать мяч", - приводит слова Сантоса клубная пресс-служба.
После двух туров "Зенит" занимает последнее место в группе F, потерпев два поражения.
В следующем туре Лиги чемпионов петербургская команда на своем поле примет "Лацио". Встреча состоится 4 ноября.
В текущем сезоне 26-летний Сантос в составе "Зенита" провел 13 матчей и забил 2 мяча.
Дуглас Сантос: считаю, что провели хорошую игру с "Боруссией"
Защитник "Зенита" Дуглас Сантос подвел итог матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской "Боруссией".
Фото: ФК "Зенит"
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