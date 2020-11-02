"Шансы "Зенита" и "Лацио" — 50 на 50. "Зенит" не должен проиграть "Лацио", а ещё лучше — надо победить. Нужно дать бой и показать, что команда может. Вот с "Химками" какой состав вышел — с первой минуты они сразу показали, что на полшага впереди соперника. Это мотивация. Игроки "Зенита" всё делали быстрее, чем их оппоненты. Так и надо играть с итальянцами", - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".
Напомним, что после 2-х туров групповой стадии ЛЧ "Зенит", не набрав ни одного очка, занимает 4-е место в группе F. "Лацио" же с 4-я очками делит первую строчку с "Брюгге". Встреча петербургского клуба "римлянами" состоится в среду, 4 ноября, на "Газпром Арене". Стартовый свисток матча прозвучит в 20:55 по Москве.
Орлов: шансы "Зенита" и "Лацио" — 50 на 50
Комментатор Геннадий Орлов в преддверии матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Зенит" - "Лацио" рассказал, чего ожидает от этого противостояния.
Фото: ФК "Зенит"
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