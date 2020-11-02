В "Аяксе" зафиксирована вспышка коронавируса перед матчем Лиги чемпионов

11 футболистов "Аякса" сдали положительный тест на коронавирус в преддверии матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Мидтьюлланном".





Фото: ФК "Аякс"

По информации источника, амстердамский клуб отправился в Данию с 17 футболистами. Клуб не разглашает имена заразившихся игроков.



Отметим, что в составе "Аякса" оказался лишь один голкипер, Кьелл Схерпен, который не провёл ни одного матча за основную команду. Также вне заявки остались Дави Классен, Райан Гравенберх и Душан Тадич.



Напомним, что матч "Мидтьюлланн" - "Аякс" состоится 3 октября на "МСХ Арене". Начало встречи - в 23:00 по Москве.



Источник: RTL.de



