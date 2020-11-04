"Ребята старались, но в этот раз не повезло. Сине-бело-голубые играли достойно, но хочется, чтобы все-таки побеждали. Ничья — это не почерк "Зенита", мы должны выигрывать.
"Зенит" должен сосредоточиться на внутреннем чемпионате, потому что в Лиге чемпионов мы тратим много сил, а толку никакого", - приводит слова Боярского Sport24.
Напомним, что "Зенит" и "Лацио" сыграли вничью со счетом 1:1. В составе петербургского клуба отличился Александр Ерохин после передачи Артема Дзюбы. У "римлян" забил форвард Фелипе Кайседо, ранее выступавший за "Локомотив".
После 3-х туров Лиги чемпионов "Зенит" занимает 4-е место в группе F, набрав одно очко. В группе с "Зенитом", помимо "Лацио", также находятся дортмундская "Боруссия" и "Брюгге".
Боярский - о "Зените": нужно сосредоточиться на РПЛ. В Лиге чемпионов мы тратим много сил, а толку никакого
Народный артист России и болельщик "Зенита" Михаил Боярский прокомментировал результат матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Лацио" (1:1).
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