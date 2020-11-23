"Это будет сбалансированный и интересный матч, вероятно, с большим количеством голов. "Зенит" может победить на "Стадио Олимпико" и обязан это сделать, у них не так много альтернатив. "Лацио" в последние годы не был действующим лицом в Лиге чемпионов, но в Серии А эта команда всегда преуспевала. Победит тот, кто допустит меньше ошибок", - заявил Лодыгин.
Юрий Лодыгин выступал за "Зенит" в период с 2013 по 2019 год. В составе петербургской команды он провел 164 матча, в 71-м матче не пропустив ни одного мяча. Последним клубом Лодыгина был тульский "Арсенал". Сейчас голкипер находится без клуба.
Игра 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Лацио" - "Зенит" состоится завтра в Риме. Начало матча в 23:00 мск. У "Зенита" после трех матчей одно очко и четвертое место в группе. "Лацио" идет на втором месте в квартете с пятью набранными очками.
Источник: официальный сайт "Лацио"
Лодыгин: "Зенит" может и обязан победить "Лацио", у петербуржцев не так много альтернатив
Бывший вратарь "Зенита" Юрий Лодыгин поделился мнением о предстоящем матче петербургской команды в Лиге чемпионов против "Лацио".
Фото: "СЭ"
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