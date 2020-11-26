В матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов "Бавария" на своем стадионе обыграла "Зальцбург" со счетом 3:1. Эта победа стала 15-й подряд для Нойера в Лиге чемпионов.
Немецкий вратарь побил рекорд Криштиану Роналду, который выиграл 14 матчей подряд в ЛЧ в составе "Реала".
Нойер побил рекорд Роналду в Лиге чемпионов
Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер обновил рекорд по количеству побед подряд в Лиге чемпионов.
Фото: ФК "Бавария"
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