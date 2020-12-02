"Выступление российских команд в Европе отразилось на таблице коэффициентов. Это катастрофа для российского футбола. Португалия уже опередила, так что у России снова будет только две команды в Лиге чемпионов . У россиян - большое чувство чести, им это не нравится", - приводит слова Ломбертса издание HLN.
В текущем сезоне в еврокубках российские команды пока не добыли ни одной победы.
Вчера "Локомотив" в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов на своем поле принимал "Зальцбург", которому уступил со счетом 1:3.
Сегодня свои матчи в Лиге чемпионов сыграют "Зенит" и "Краснодар".
Ломбертс: выступление российских клубов в еврокубках? Это катастрофа
Бывший игрок "Зенита" Николас Ломбертс оценил результаты российских команд в еврокубках в этом сезоне.
Фото: Eurosport
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