Данни: "Зениту" не хватило Дзюбы в матче с "Брюгге"

Экс-хавбек "Зенита" Мигел Данни считает, что для удачного результата команде в матче с "Брюгге" (0:3) в Лиге чемпионов не хватило нападающего Артема Дзюбы.
Фото: РПЛ
"Чего не хватило "Зениту"? В первую очередь — не чего, а кого. Дзюбы! Я с большим уважением отношусь к этому футболисту и считаю, что его точно недоставало моим бывшим одноклубникам. Без Дзюбы уже не в первый раз у "Зенита" игра не клеится", - приводит слова Данни Sportbox.

Напомним, что Дзюба пропускал матч против "Брюгге" из-за повреждения, полученного в матче 16-го тура РПЛ с тульским "Арсеналом". Отмечалось, что форвард восстановится к матчу с "Уралом", который пройдет 5 декабря в Санкт-Петербурге.

"Зенит" после 16-и туров занимает 1 место в Российской Премьер-Лиге, набрав 32 очка.

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Теги: Данни Зенит Дзюба Брюгге
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