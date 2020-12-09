Красная карточка тренеру "Истанбула" Вебо отменена

? | #PSGIBFK— Istanbul Basaksehir ENG (@ibfk2014En) December 9, 2020
Our Assistant Coach, Pierre Webo's red card has been frozen and he will take his place at the bench tonight. pic.twitter.com/blWEsQ6IUz
Как сообщает пресс-служба "Истанбул Башакшехир" тренер команды Пьер Вебо будет присутствовать на доигровке матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против ПСЖ. Красная карточка, показанная Вебо, отменена.
Напомним, вчерашний матч Лиги Чемпионов ПСЖ - "Истанбул Башакшехир" был прерван на 14-й минуте, после того, как футболисты турецкого клуба покинули поле, обвинив резервного арбитра Себастьяна Колческу в расистских оскорблениях в адрес Вебо.
По решению УЕФА игра будет доиграна сегодня. Начало матча намечено на 20:55 мск. Обслуживать матч будет другая бригада арбитров. Главным судьей будет Данни Маккели.
На момент остановки встречи счет был 0:0.