Красная карточка тренеру "Истанбула" Вебо отменена

УЕФА отменил удаление тренера турецкого клуба "Истанбул Башакшехир", которое он получил в матче 6-го тура Лиги чемпионов против ПСЖ.

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Our Assistant Coach, Pierre Webo's red card has been frozen and he will take his place at the bench tonight. pic.twitter.com/blWEsQ6IUz — Istanbul Basaksehir ENG (@ibfk2014En) December 9, 2020

Как сообщает пресс-служба "Истанбул Башакшехир" тренер команды Пьер Вебо будет присутствовать на доигровке матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против ПСЖ. Красная карточка, показанная Вебо, отменена.Напомним, вчерашний матч Лиги Чемпионов ПСЖ - "Истанбул Башакшехир" был прерван на 14-й минуте, после того, как футболисты турецкого клуба покинули поле, обвинив резервного арбитра Себастьяна Колческу в расистских оскорблениях в адрес Вебо.По решению УЕФА игра будет доиграна сегодня. Начало матча намечено на 20:55 мск. Обслуживать матч будет другая бригада арбитров. Главным судьей будет Данни Маккели.На момент остановки встречи счет был 0:0.