Стало известно, какие клубы показали худший результат на этом этапе турнира в нынешнем сезоне. Это "Зенит", "Ренн" и "Ференцварош". Эти команды за 6 матчей набрали 1 очко.
Напомним, что на групповом этапе соперниками "Зенита" были дортмундская "Боруссия", "Лацио" и "Брюгге", "Ренна" - "Челси", "Севилья" и "Краснодар", а "Ференцвароша" - "Барселона", "Ювентус" и киевское "Динамо".
Худшие результаты в группах ЛЧ показали "Зенит", "Ренн" и "Ференцварош"
Подходит к концу групповая стадия Лиги чемпионов сезона-2020/2021.
Фото: ФК "Зенит"
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