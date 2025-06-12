Горбунов: Соболев точно не слабее Даку

Конечно, Даку — серьезный конкурент. Может, "Зенит» тогда кого-то продаст. Скорее всего, продадут Кассьерру, а не Соболева. "Зенит" может играть в два центральных нападающих. Соболев сильнее Даку? Не слабее точно. Когда Александру дают играть, он себя проявляет", - сказал Горбунов "РБ Спорт".
"Рубин" подтвердил факт переговоров с "Зенитом" по трансферу Мирлинда Даку. Албанский форвард стал вторым в гонке бомбардиров РПЛ, забив в минувшем сезоне 15 голов. Соболев в составе питерской команды отличился семь раз в 31 матче во всех турнирах. Ранее нападающий перешел из московского "Спартака".