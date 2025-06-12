"Фламенго" планирует купить Барко из "Спартака" на деньги с трансфера Жерсона в "Зенит"

"Фламенго" готов потратить деньги с трансфера Жерсона в "Зенит" на покупку полузащитника "Спартака" Эсекьеля Барко.
Фото: ФК "Спартак"
Издание BolaVIP сообщает, что бразильский клуб готов повысить зарплату аргентинца ради его перехода. Трансфер Барко оценивается красно-черными в пределах 13-15 млн евро.

Ранее сообщалось, что "Зенит" выкупит контракт хавбека "Фламенго" Жерсона за 25 млн евро. Переход могут объявить официально после окончания клубного чемпионата мира.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится