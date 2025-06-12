Издание BolaVIP сообщает, что бразильский клуб готов повысить зарплату аргентинца ради его перехода. Трансфер Барко оценивается красно-черными в пределах 13-15 млн евро.
Ранее сообщалось, что "Зенит" выкупит контракт хавбека "Фламенго" Жерсона за 25 млн евро. Переход могут объявить официально после окончания клубного чемпионата мира.
"Фламенго" планирует купить Барко из "Спартака" на деньги с трансфера Жерсона в "Зенит"
"Фламенго" готов потратить деньги с трансфера Жерсона в "Зенит" на покупку полузащитника "Спартака" Эсекьеля Барко.
Фото: ФК "Спартак"