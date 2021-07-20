"Соперник, конечно, серьезный, но у "Спартака" хорошие шансы пройти его. У команды есть подбор игроков, а нынешний тренер раньше работал в "Бенфике" и знает какие-то нюансы. Я считаю, что шансы 50 на 50: здесь нет явного фаворита", - приводит слова Онопко "Матч ТВ".
Первый матч третьего отборочного раунда Лиги чемпионов "Спартак" - "Бенфика" пройдет в среду, 4 августа, на "Открытие Банк Арене" в Москве и начнется в 20:00 мск. Ответная игра состоится 10 августа в Лиссабоне. Время начала этого матча станет известно чуть позже.
Напомним, сильнейший в этой паре по сумме двух матчей выйдет в раунд плей-офф отбора Лиги чемпионов. Проигравший - отправится в групповой этап Лиги Европы.
До первого матча с "Бенфикой" в Лиге чемпионов московский клуб проведет 2 матча в РПЛ - 24 июля "Спартак" в гостях сыграет против "Рубина", а 30 июля в Самаре с "Крыльями Советов".
Онопко: у "Спартака" хорошие шансы пройти "Бенфику"
Бывший защитник "Спартака" Виктор Онопко высказал мнение о шансах московского клуба в матчах 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против "Бенфики".
Фото: РИА Новости
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