Как сообщает источник, Пиньо получил травму колена, на котором ему ранее сделали операцию. Футболист не смог самостоятельно покинуть поле. 30-летнего нападающего вынесли на носилках. Сколько потребуется форварду на восстановление, не сообщается.
Напомним, матч "Спартак" - "Бенфика" пройдет завтра, 4 августа, в Москве на "Открытие Банк Арене" и начнется в 20:00 мск. Ответная игра пройдет в Лиссабоне 10 августа (22:00 мск).
Нападающий Родриго Пиньо пришел в "Бенфику" на правах свободного агента летом этого года. Контракт Пиньо с лиссабонской командой рассчитан до 30 июня 2026 года. До этого он выступал за португальский клуб "Маритиму". В минувшем сезоне он провел 18 матчей в чемпионате Португалии, забил 9 голов и отдал 1 результативную передачу.
Источник: Sol Sapo
Нападающий "Бенфики" Пиньо получил серьезную травму перед матчем со "Спартаком" в Лиге чемпионов
Форвард "Бенфики" Родриго Пиньо получил серьезную травму перед первым матчем со "Спартаком" в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов.
Фото: "Getty Images"
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