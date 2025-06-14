Источник сообщает, что в шорт-листе самарцев находятся Александр Селихов ("Урал"), Юрий Дюпин (экс-"Краснодар"), Никита Кокарев ("Химки") и Ислам Имамов ("СКА Хабаровск"). Приоритетным вариантом клуб считает голкипера из "Урала".
Селихов известен своими выступлениями за "Амкар" и "Спартак". В прошлом сезоне вратарь выступал за "Урал", вместе с которым не смог вернуться в Российскую Премьер-Лигу на следующий сезон, уступив "Ахмату" в переходных матчах.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
"Крылья Советов" подпишут вратаря, у клуба есть четыре кандидата
"Крылья Советов" выбирают из четырех кандидатов на усиление вратарской позиции команды.
Фото: ФК "Спартак"