Матчи Скрыть

"Крылья Советов" подпишут вратаря, у клуба есть четыре кандидата

"Крылья Советов" выбирают из четырех кандидатов на усиление вратарской позиции команды.
Фото: ФК "Спартак"
Источник сообщает, что в шорт-листе самарцев находятся Александр Селихов ("Урал"), Юрий Дюпин (экс-"Краснодар"), Никита Кокарев ("Химки") и Ислам Имамов ("СКА Хабаровск"). Приоритетным вариантом клуб считает голкипера из "Урала".

Селихов известен своими выступлениями за "Амкар" и "Спартак". В прошлом сезоне вратарь выступал за "Урал", вместе с которым не смог вернуться в Российскую Премьер-Лигу на следующий сезон, уступив "Ахмату" в переходных матчах.

Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится