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Промес: нет слов, чтобы описать сегодняшнюю игру "Спартака"

Атакующий полузащитник "Спартака" Квинси Промес отреагировал на поражение "красно-белых" в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов от "Бенфики" (0:2).
Фото: "Спорт-Экспресс"
"У меня нет слов, чтобы описать сегодняшнюю игру", - цитирует Промеса "СЭ".

Напомним, 29-летний футболист пропустил матч против "Бенфики" из-за повреждения.

"Спартак" в 1-м матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов уступил "Бенфике" со счетом 0:2. Матч обслуживала бригада арбитров из Сербии во главе со Срджаном Йовановичем.

Вторая игра пройдет 10 августа в Лиссабоне на "Эштадиу ду Бенфика" и начнется в 22:00 мск. Победитель в этой паре в раунде плей-офф Лиги чемпионов сыграет против сильнейшего из пары ПСВ - "Мидтьюлланд". Проигравший - будет выступать на групповом этапе Лиги Европы.

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Теги: Промес Спартак Бенфика
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