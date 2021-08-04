"У меня нет слов, чтобы описать сегодняшнюю игру", - цитирует Промеса "СЭ".
Напомним, 29-летний футболист пропустил матч против "Бенфики" из-за повреждения.
"Спартак" в 1-м матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов уступил "Бенфике" со счетом 0:2. Матч обслуживала бригада арбитров из Сербии во главе со Срджаном Йовановичем.
Вторая игра пройдет 10 августа в Лиссабоне на "Эштадиу ду Бенфика" и начнется в 22:00 мск. Победитель в этой паре в раунде плей-офф Лиги чемпионов сыграет против сильнейшего из пары ПСВ - "Мидтьюлланд". Проигравший - будет выступать на групповом этапе Лиги Европы.
Промес: нет слов, чтобы описать сегодняшнюю игру "Спартака"
Атакующий полузащитник "Спартака" Квинси Промес отреагировал на поражение "красно-белых" в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов от "Бенфики" (0:2).
Фото: "Спорт-Экспресс"
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