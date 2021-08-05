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Шалимов: результат практически не оставляет шансов на проход "Спартака" в следующую стадию

Бывший полузащитник "Спартака" Игорь Шалимов оценил шансы красно-белых в двухматчевом противостоянии с лиссабонской "Бенфикой" после завершения первой игры.
Фото: ФК "Ахмат"
— Результат практически не отставляет шансов на проход "Спартака" в следующую стадию. Португальцы сыграли в три центральных защитника. Возможно, красно-белые готовились к четырем игрокам в обороне — если это был сюрприз, то он мог сбить с толку, но команда должна быть готова к любой тактической схеме соперника.

Португальцы чемпионат ещё не начинали, у наших ребят была игровая практика — сыграли два матча, моментов было достаточно, но забили лишь раз и с пенальти — это проблема вчера тоже проявилась, — передаёт слова Шалимова "Матч ТВ".

Напомним, что первая встреча двухматчевого противостояния между "Спартаком" и "Бенфикой" проходила в Москве на домашнем стадионе красно-белых "Открытие Банк Арена" и завершилась поражением российской команды. Португальцы усилиями Рафы Силвы и Жилберто отправили два безответных мяча в сетку ворот Максименко.

Ответная встреча между "Бенфикой" и "Спартаком" состоится в Лиссабоне 10 августа. Матч начнётся в 22:00 по московскому времени.

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Теги: Бенфика Спартак Шалимов
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