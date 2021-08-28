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Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Спартак-2
0 - 2
Олимп-Долгопрудный2 тайм
П1 75X 19

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Манчестер Сити
5 - 0
АрсеналЗавершен
Вест Хэм
2 - 2
Кристал Пэлас2 тайм
П1 3.8X 1.45П2 10
Астон Вилла
1 - 1
Брентфорд2 тайм
П1 6X 1.3П2 8
Ньюкасл
1 - 1
Саутгемптон2 тайм
П1 5.9X 1.45П2 5.2
Норвич
1 - 2
Лестер Сити2 тайм
П1 55X 6.25П2 1.14
Брайтон
0 - 2
Эвертон2 тайм
П1 100X 16.5П2 1.01
Ливерпуль
19:30
ЧелсиНе начат
П1 2.48X 3.25П2 3.05

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Сельта
0 - 1
Атлетик1 тайм
П1 6X 3.5П2 1.67
Эльче
20:30
СевильяНе начат
П1 4.7X 3.4П2 1.88
Реал Сосьедад
20:30
ЛевантеНе начат
П1 1.56X 4.3П2 6
Бетис
23:00
Реал МадридНе начат
П1 3.7X 3.75П2 1.98

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Аталанта
19:30
БолоньяНе начат
П1 1.31X 6.2П2 8.6
Лацио
19:30
СпецияНе начат
П1 1.32X 5.8П2 9
Ювентус
21:45
ЭмполиНе начат
П1 1.31X 6П2 9
Фиорентина
21:45
ТориноНе начат
П1 1.94X 3.7П2 3.95

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Аугсбург
1 - 4
БайерЗавершен
Кельн
2 - 1
БохумЗавершен
Штутгарт
2 - 3
ФрайбургЗавершен
Арминия
1 - 1
АйнтрахтЗавершен
Майнц
3 - 0
Гройтер ФюртЗавершен
Бавария
19:30
ГертаНе начат
П1 1.18X 8.4П2 14

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Ницца
2 - 0
Бордо1 тайм
П1 1.04X 13П2 51
Марсель
22:00
Сент-ЭтьенНе начат
П1 1.75X 3.9П2 4.7

Идову оценил шансы российских команд в еврокубках

Защитник "Химок" Брайан Идову считает, что российские клубы имеют шансы на хорошее выступление в еврокубках.
Фото: РПЛ
— У каждой из наших команд тяжелые группы в еврокубках. Мне кажется, чем сложнее команды попадаются, тем лучше наши клубы выступают. Иногда, казалось, что группы проходные для российских клубов, а выступали не очень хорошо. Соперники тяжелые, но шансы на выход дальше есть у каждой из наших команд, — цитирует футболиста "СЭ".

29-летний Идову выступает за "Химки" с 2020 года. В текущем сезоне нигериец с русскими корнями сыграл в шести матчах Премьер-лиги, не отметившись голевыми действиями.

"Зенит" попал в одну группу Лиги чемпионов с "Ювентусом", "Челси" и "Мальме".

"Спартак" сыграет в Лиге Европы против "Легии", "Лестера" и "Наполи".

Соперниками "Локомотива" станут "Лацио", "Марсель" и "Галатасарай".

Стало известно расписание матчей "Локомотива" и "Спартака" в Лиге Европы

В "Зените" рассказали, когда будет принято решение о месте проведения матча с "Челси"

"Спартак" обратился в УЕФА из-за недовольства фанатов ранним временем начала домашних матчей клуба в ЛЕ

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Теги: Химки Спартак Локомотив Зенит Идову
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