— У каждой из наших команд тяжелые группы в еврокубках. Мне кажется, чем сложнее команды попадаются, тем лучше наши клубы выступают. Иногда, казалось, что группы проходные для российских клубов, а выступали не очень хорошо. Соперники тяжелые, но шансы на выход дальше есть у каждой из наших команд, — цитирует футболиста "СЭ".
29-летний Идову выступает за "Химки" с 2020 года. В текущем сезоне нигериец с русскими корнями сыграл в шести матчах Премьер-лиги, не отметившись голевыми действиями.
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Идову оценил шансы российских команд в еврокубках
Защитник "Химок" Брайан Идову считает, что российские клубы имеют шансы на хорошее выступление в еврокубках.
Фото: РПЛ
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