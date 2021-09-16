- На матче с какой вывеской я бы хотел поработать? "ПСЖ" - "Манчестер Сити". В этом розыгрыше Лиги чемпионов "ПСЖ" и "Сити" в одну группу попали. Это можно приравнять к финалу Лиги чемпионов, почему нет, - передает слова Карасева "Лента.ру".
Ранее бригада российских арбитров во главе с Сергеем Карасевым работала на Чемпионате Европы-2020, где отсудила 2 матча группового этапа и 1 встречу 1/8 финала (сам Карасев еще на 3 матчах выполнял функции резервного арбитра), а также на Суперкубке УЕФА.
Карасев отлично отработал матч за Суперкубок УЕФА. Что мешает российским арбитрам судить так в РПЛ?
ЦСКА и "Спартак" рассудит Карасев, "Рубин" и "Зенит" - Сергей Иванов
Карасев: хотел бы поработать на матче "ПСЖ" - "Манчестер Сити"
Российский арбитр Сергей Карасев назвал матч, который хотел бы отсудить.
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