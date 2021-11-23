"Если ответить коротко, Новый год и Рождество пришли в Россию очень рано. Я горжусь командой, ребятами, нашей игрой, как мы атаковали, как забили. Не могу сказать ничего больше.
Боюсь ли я штрафа от УЕФА за разговоры о судействе? Нет. Мы же вышли в Лигу чемпионов, штраф я смог бы оплатить", - сказал Томассон.
Напомним, "Зенит" дважды получал право на пробитие одиннадцатиметрового в матче против "Мальме". В первом случае на 52-й минуте Дзюба не смог переиграть вратаря. Со второй попытки питерцы смогли сравнять счет, с точки отличился Ракицкий.
В результате "Зенит" вышел в плей-офф Лиги Европы, а "Мальме" остался на последнем месте в группе.
Источник: Sports.ru
Тренер "Мальме" - о пенальти "Зенита" на последних минутах: Новый год и Рождество пришли в Россию очень рано
Главный тренер "Мальме" Йон-Даль Томассон прокомментировал судейство в матче против "Зенита" в групповом этапе ЛЧ (1:1).
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