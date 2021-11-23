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Тренер "Мальме" - о пенальти "Зенита" на последних минутах: Новый год и Рождество пришли в Россию очень рано

Главный тренер "Мальме" Йон-Даль Томассон прокомментировал судейство в матче против "Зенита" в групповом этапе ЛЧ (1:1).
Фото: Getty Images
"Если ответить коротко, Новый год и Рождество пришли в Россию очень рано. Я горжусь командой, ребятами, нашей игрой, как мы атаковали, как забили. Не могу сказать ничего больше.

Боюсь ли я штрафа от УЕФА за разговоры о судействе? Нет. Мы же вышли в Лигу чемпионов, штраф я смог бы оплатить", - сказал Томассон.

Напомним, "Зенит" дважды получал право на пробитие одиннадцатиметрового в матче против "Мальме". В первом случае на 52-й минуте Дзюба не смог переиграть вратаря. Со второй попытки питерцы смогли сравнять счет, с точки отличился Ракицкий.

В результате "Зенит" вышел в плей-офф Лиги Европы, а "Мальме" остался на последнем месте в группе.

Источник: Sports.ru


Теги: Зенит Мальме
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