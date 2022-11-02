"Бенфика" разгромила "Маккаби" в Лиге чемпионов и опередила "ПСЖ" по дополнительным показателям, став первой в группе

В 6 туре группового этапа ЛЧ израильский "Маккаби" (Хайфа) на своем поле разгромно проиграл лиссабонской "Бенфике" (1:6).

фото: AFP

Встреча 6 утра группового раунда ЛЧ "Маккаби" (Хайфа) - "Бенфика" закончилась разгромной победой гостей со счетом 6:1. На 20 минуте форвард португальцев Гонсалу Рамуш открыл счет, а на 26 минуте полузащитник израильтян Шери сравнял счет с пенальти. Во втором тайме на 59 минуте Муса вывел "Бенфику" вперед, а на 69 минуте Гримальдо забил третий мяч "Бенфики". На 73 минуте Рафа Сильва довел счет до разгромного. Пятый и шестой мячи забили Араужу и Жоау Мариу.



"Бенфика" заняла первое место в группе H, благодаря своей крупной победе сумев опередить "Пари Сен-Жермен" по количеству голов на выезде при равенстве очков (по 14), личных встреч и общей разницы мячей. "Маккаби" замкнул квартет, имея на своем счету 3 очка. Третьим в группе также с 3 очками стал туринский "Ювентус".



Лига Чемпионов



6 тур



"Маккаби" - "Бенфика" 1:6 (1:1)



Голы: Шери, 26 (пен.) - Рамуш, 20, Муса, 59, Гримальдо, 69, Рафа Сильва, 73, Араужу, 88, Мариу, 90+2.