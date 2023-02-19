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Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Манчестер Юнайтед
0 - 0 0 0
Лестер Сити1 тайм
П1 1.33X 5.2П2 9.4
Тоттенхэм
19:30
Вест ХэмНе начат
П1 1.93X 3.5П2 4.2

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эльче
0 - 0 0 0
Эспаньол2 тайм
П1 3.25X 1.82П2 5.2
Райо Вальекано
18:15
СевильяНе начат
П1 2.44X 3.1П2 3.25
Атлетико
20:30
АтлетикНе начат
П1 2.12X 3.2П2 3.9
Барселона
23:00
КадисНе начат
П1 1.23X 6.6П2 13

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Аталанта
1 - 2 1 2
ЛеччеЗавершен
Салернитана
0 - 0 0 0
Лацио1 тайм
П1 4.5X 3.05П2 2
Фиорентина
0 - 0 0 0
Эмполи1 тайм
Специя
20:00
ЮвентусНе начат
П1 5.4X 3.7П2 1.72
Рома
22:45
ВеронаНе начат
П1 1.76X 3.45П2 5.4

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Унион
17:30
Шальке-04Не начат
П1 1.69X 3.5П2 5.4
Боруссия Д
19:30
ГертаНе начат
П1 1.35X 5.6П2 8.2
Байер
21:30
МайнцНе начат
П1 1.92X 3.65П2 4.1

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
ПСЖ
4 - 3 4 3
ЛилльЗавершен
Лорьян
1 - 0 1 0
Аяччо1 тайм
П1 1.3X 4.8П2 13.5
Труа
0 - 0 0 0
Монпелье1 тайм
П1 4.1X 3.05П2 2.12
Брест
0 - 0 0 0
Монако1 тайм
П1 3.9X 2.9П2 2.24
Ренн
0 - 0 0 0
Клермон1 тайм
П1 1.78X 2.98П2 6.6
Ланс
19:05
НантНе начат
П1 1.55X 4.2П2 6.4
Тулуза
22:45
МарсельНе начат
П1 3.9X 3.75П2 1.94
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Матч 1/8 Лиги чемпионов "Ливерпуль" - "Реал" обслужит румынский судья Ковач

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Стали известны бригады арбитров, которые будут работать на матчах 1/8 финала Лиги чемпионов, назначенные на вторник, 21 февраля.
Фото: Getty Images
Как стало известно, на встречу "Ливерпуль" - "Реал" главным судьей назначен румын Иштван Ковач и его ассистенты - Василе Маринеску, Овидиу Артене. Резервным арбитром стал Хорациу Фесник, а ВАР будет обслуживать итальянец Массимилиано Иррати.

На матч "Айнтрахт" - "Наполи" назначение получила португальская бригада арбитров - главный судья Артур Соареш Диаш и его ассистенты - Паулу Соареш, Педру Рибейру. Резервным арбитром назначен Фабиу Вериссиму, на ВАР - Тиагу Мартинш.

Оба матча состоятся во вторник, 21 февраля, и начнутся в 23:00 по московскому времени.


Ливерпуль Реал Мадрид Ковач
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