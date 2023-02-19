Матч 1/8 Лиги чемпионов "Ливерпуль" - "Реал" обслужит румынский судья Ковач

Стали известны бригады арбитров, которые будут работать на матчах 1/8 финала Лиги чемпионов, назначенные на вторник, 21 февраля.

Фото: Getty Images

Как стало известно, на встречу "Ливерпуль" - "Реал" главным судьей назначен румын Иштван Ковач и его ассистенты - Василе Маринеску, Овидиу Артене. Резервным арбитром стал Хорациу Фесник, а ВАР будет обслуживать итальянец Массимилиано Иррати.



На матч "Айнтрахт" - "Наполи" назначение получила португальская бригада арбитров - главный судья Артур Соареш Диаш и его ассистенты - Паулу Соареш, Педру Рибейру. Резервным арбитром назначен Фабиу Вериссиму, на ВАР - Тиагу Мартинш.



Оба матча состоятся во вторник, 21 февраля, и начнутся в 23:00 по московскому времени.