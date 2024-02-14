Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор поделился рассуждениями относительно результата первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Копенгагеном» и «Манчестер Сити» (1:3).
По словам экс-защитника «красно-белых», «бело-голубые» предсказуемо оказались сильнее своих датских оппонентов. По мнению Мора, единственным шансом для хозяев была грубая игра.
«Мало кто мог предположить, что в 1/8 финала будет такая пара с участием «Копенгагена». Пожалуй, это самая предсказуемая пара. Счет 3:1 — это еще хорошо для «Копенгагена», - передает слова Мора «Матч ТВ».
Экс-футболист "Спартака" Мор – о победе "Манчестер Сити": 3:1 – это еще хорошо для "Копенгагена"
Экс-игрок «Спартака» Эдуард Мор оценил результат матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Копенгагеном» и «Манчестер Сити» (1:3).
Фото: ФК "Манчестер Сити"