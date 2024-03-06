Бывший футболист «Спартака Эдуард Мор высказался касательно грядущего ответного матча в рамках одной восьмой финала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и командой «РБ Лейпциг». По словам Мора, в грядущем противостоянии «сливочным» поможет возвращение Антонио Рюдигера.
Также Мор считает, что «РБ Лейпциг» не покинет поле без забитого гола, тем не менее, он прогнозирует уверенную победу «Реала».
«Реал» сейчас в полном порядке, у них хорошие нападающие, Беллингем выздоровел. После скандала в матче Ла Лиги с «Валенсией» линия атаки выйдет злая, они от обороны «Лейпцига» не оставят камня на камне. Итоговый счет — 3:1 в пользу «Реала», - передает слова Мора «Матч ТВ».
Экс-игрок "Спартака" Мор: атака "Реала" не оставит от защиты "Лейпцига" камня на камне
Бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор поделился своими рассуждениями относительно грядущего матча между мадридским «Реалом» и командой «РБ Лейпциг».
Фото: Global Look Press