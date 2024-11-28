"Если вратарь играет кулаком, то он должен выбивать мяч, как выбивали Дасаев, Харин и Уваров до середины поля. Либо ты ловишь, либо отбиваешь - нельзя промахиваться. Поэтому в пропущенном мяче от "Баварии" есть доля вины Сафонова", - сказал Канчельскис.
В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов "ПСЖ" проиграл в гостях мюнхенской "Баварии". В первом тайме хозяева открыли счет после розыгрыша углового. Сафонов неудачно сыграл кулаками по летящему мячу и центральный защитник мюнхенцев Ким Мин Чжэ забил гол на добивании. Парижане апеллировали к главному арбитру, обратив внимание на то, что игрок "Баварии" в борьбе мешал Сафонову сыграть в мяч, но после просмотра VAR взятие ворот все-таки засчитали.
Канчельскис отметил, что Матвей в целом провел достойный матч, российский голкипер сделал несколько спасений во время опасных ударов игроков "Баварии". После пяти игр "Пари Сен-Жермен" занимает 25 место из 36-м в общей таблице группового этапа.
Источник: "Чемпионат"
Канчельскис - об ошибке Сафонова: он должен выбивать мяч, как выбивал Дасаев
Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис прокомментировал ошибку российского голкипера "ПСЖ" Матвея Сафонова в матче Лиги чемпионов с "Баварией" (0:1).
Фото: ФК "ПСЖ"