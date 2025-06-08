"Думаю, это лучше спросить у него. Пока Марцел отдыхает, он никуда не спешит. Нет такого, что надо как можно быстрее найти команду. Но приоритет — европейские чемпионаты, хотя и работу в России он не исключает", - цитирует агента "Чемпионат".
Напомним, что руководство московского "Динамо" отправило Марцела Личку в отставку с поста главного тренера в мае этого года, исполняющим его обязанности был назначен Ролан Гусев. Ранее Личка был главным тренером "Оренбурга", сообщалось, что в приглашении специалиста заинтересован "Пари НН".
Сообщалось, что Марко Николич в ближайшее время покинет пост главного тренера ЦСКА и займет аналогичную должность в греческом АЕКе.
"Приоритет — европейские чемпионаты". Агент Лички рассказал, планирует ли Марцел работать в ЦСКА
Футбольный агент Анатолий Николаев, представляющий интересы тренера Марцела Лички, рассказал, планирует ли чешский специалист работать в ЦСКА.
Фото: ФК "Динамо"