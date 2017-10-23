Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Александр Бубнов: ничего страшного, если Аргентина и Испания нас разгромят
Известный футбольный эксперт Александр Бубнов поделился своими ожиданиями от предстоящих контрольных матчей сборной России с командами Аргентины и Испании. Игры состоятся 11 и 14 ноября соответственно.
"Ничего страшного не будет, если испанцы и аргентинцы нас крупно обыграют. В этих матчах российские футболисты почувствуют тот уровень, который их ожидает на ЧМ. Заодно узнают свой уровень и поймут, куда им надо расти", - заявил Бубнов в эфире "Спорт FM".
"Ничего страшного не будет, если испанцы и аргентинцы нас крупно обыграют. В этих матчах российские футболисты почувствуют тот уровень, который их ожидает на ЧМ. Заодно узнают свой уровень и поймут, куда им надо расти", - заявил Бубнов в эфире "Спорт FM".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.