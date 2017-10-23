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Александр Бубнов: ничего страшного, если Аргентина и Испания нас разгромят

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов поделился своими ожиданиями от предстоящих контрольных матчей сборной России с командами Аргентины и Испании. Игры состоятся 11 и 14 ноября соответственно.

"Ничего страшного не будет, если испанцы и аргентинцы нас крупно обыграют. В этих матчах российские футболисты почувствуют тот уровень, который их ожидает на ЧМ. Заодно узнают свой уровень и поймут, куда им надо расти", - заявил Бубнов в эфире "Спорт FM".
Теги: Бубнов Сборная России
Сегодня, 22:17
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