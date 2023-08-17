Матчи Скрыть

 Реклама лига ставок Сделать ставку

Боруссия Д - Кёльн. 19 августа 2023 19:30

Лига Ставок Кто победит? 
Боруссия Д1.43 Ничья 5.4Кёльн6.8
Чемпионат Германии

1 тур

          	 
    
            
        
        

		

        
Боруссия Д Кёльн Чемпионат Германии

     
        
        





        

            
                
Нашли ошибку в статье?