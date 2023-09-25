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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Факел
0 - 1 0 1
РубинЗавершен

Реал - Лас-Пальмас. 27 сентября 2023 20:00

Чемпионат Испании

7 тур

          	 
    
            
        
        

		

        
Реал Лас-Пальмас Чемпионат Испании

     
        
        





        

            
                
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