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РПЛ опубликовала сводную турнирную таблицу за 2023 год
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Хавбек "Краснодара" Сперцян стал вторым в номинации на звание лучшего футболиста Армении в 2023 году
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Чемпионат Италии. Серия А
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2022/23
Наполи
20:30
Монца
Не начат
Фиорентина
20:30
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Не начат
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22:45
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Не начат
Дженоа
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Не начат
Английская премьер-лига
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2022/23
Брайтон энд Хоув Альбион
4 - 2
4
2
Тоттенхэм
Завершен
Арсенал
0 - 2
0
2
Вест Хэм Юнайтед
Завершен
Английская премьер-лига
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2022/23
Лутон Таун
15:30
Челси
Не начат
Манчестер Сити
18:00
Шеффилд Юнайтед
Не начат
Астон Вилла
18:00
Бёрнли
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Кристал Пэлас
18:00
Брентфорд
Не начат
Вулверхэмптон
18:00
Эвертон
Не начат
Ноттингем Форест
20:30
Манчестер Юнайтед
Не начат
Чемпионат Италии. Серия А
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Аталанта
14:30
Лечче
Не начат
Удинезе
17:00
Болонья
Не начат
Кальяри
17:00
Эмполи
Не начат
Верона
20:00
Салернитана
Не начат
Милан
20:00
Сассуоло
Не начат
Ювентус
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Интер
Ювентус
Милан
Болонья
Фиорентина
Рома
Наполи
Аталанта
Лацио
Торино
Монца
Лечче
Фрозиноне
Дженоа
Сассуоло
Верона
Удинезе
Кальяри
Эмполи
Салернитана
Ювентус - Рома. 30 декабря 2023 22:45
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