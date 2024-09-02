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0 - 0 0 0
Чайка2 тайм

Торпедо - Арсенал Тула. 9 сентября 2024 19:00

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Стадион: Арена Химки
Химки

            
 Первая лига

9 тур
   
        

        
        
        	

	




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Торпедо Арсенал Тула Первая лига

     
        
        





        

            
                
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