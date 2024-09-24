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Кубок России

Новости
Кубань-Холдинг
0 - 5 0 5
СочиЗавершен
Амкар
3 - 1 3 1
ЧерноморецПерерыв
Челябинск
0 - 1 0 1
ТюменьПерерыв
Волга Ул
19:30
РоторНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Валенсия
20:00
ОсасунаНе начат
Севилья
20:00
ВальядолидНе начат
Реал Мадрид
22:00
АлавесНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Аталанта
21:45
КомоНе начат

Вулверхэмптон - Ливерпуль. 28 сентября 2024 19:30

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 Чемпионат Англии

6 тур
   
        

        
        
        	

	




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Вулверхэмптон Ливерпуль Чемпионат Англии

     
        
        





        

            
                
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