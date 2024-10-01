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"Чемпионат": молодёжная сборная России в октябре сыграет против команды Китая
Опубликовано расписание 5-го раунда Пути регионов Кубка России
"Зенит" пожаловался в ЭСК РФС по двум эпизодам проигранного матча с "Краснодаром"
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"Рубин" и "Факел" назвали стартовые составы на матч Кубка России
Экс-игрок "Локомотива" и "Спартака" Мацей Рыбус перешел в клуб из Медиалиги
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Сочи - Волга Ул. 16 октября 2024 19:30
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