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Динамо
1 - 1 1 1
РостовЗавершен

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Алавес
0 - 0 0 0
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Байер
0 - 0 0 0
Штутгарт2 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

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Монако
0 - 1 0 1
АнжеЗавершен
Лилль
1 - 0 1 0
Лион1 тайм

Динамо - Локомотив. 5 ноября 2024 20:45

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Стадион: ВТБ Арена
Москва

            
 Кубок России

Путь РПЛ. 1/4 финала. Первый матч
   
        

        
        
        	

	




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