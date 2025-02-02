Лион - Реймс. 9 февраля 2025 17:00

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Sport24: сделка о переходе Леви Гарсии из АЕКа в "Спартак" за 18,5 млн евро согласована
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Sport Baza: "Спартак" договорился с Шамаром Николсоном о расторжении контракта
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0 - 2
0
2
Кристал Пэлас
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0 - 2
0
2
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1
0
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1
0
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2
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Реал Сосьедад
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4
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0
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2
0
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1
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Ницца
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0
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1
1
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0
0
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1
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4
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Ноттингем Форест
7 - 0
7
0
Брайтон
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Ньюкасл
1 - 2
1
2
Фулхэм
Завершен
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0 - 2
0
2
Ливерпуль
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4 - 0
4
0
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Ипсвич
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1
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Вулверхэмптон
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2
0
Астон Вилла
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Хетафе
0 - 0
0
0
Севилья
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5
1
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2
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3
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1 - 2
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4
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4
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4
1
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1
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Лион - Реймс. 9 февраля 2025 17:00
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