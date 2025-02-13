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1 - 2 1 2
Реал СосьедадЗавершен
Юнион
0 - 2 0 2
АяксЗавершен
Ференцварош
1 - 0 1 0
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Фенербахче
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АндерлехтЗавершен
АЗ Алкмар
2 - 1 2 1
Галатасарай1 тайм
ПАОК
1 - 0 1 0
ФКСБ1 тайм
Твенте
1 - 0 1 0
Буде-Глимт1 тайм
Порту
0 - 1 0 1
Рома1 тайм

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ТСЦ Бачка-Топола
1 - 3 1 3
ЯгеллонияЗавершен
Викингур
2 - 1 2 1
ПанатинаикосЗавершен
Мольде
0 - 1 0 1
Шэмрок РоверсЗавершен
Целе
2 - 2 2 2
АПОЭЛЗавершен
Борац
0 - 0 0 0
Олимпия1 тайм
Омония
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Пафос1 тайм
Копенгаген
1 - 0 1 0
Хайденхайм1 тайм
Гент
0 - 0 0 0
Бетис1 тайм

Гавр - Тулуза. 23 февраля 2025 19:15

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 Чемпионат Франции

23 тур
   
        

        
        
        	

	




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Гавр Тулуза Чемпионат Франции

     
        
        





        

            
                
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