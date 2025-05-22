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Ростов - ЦСКА. 1 июня 2025 18:00

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Стадион: Лужники
Москва

            
 Кубок России

Суперфинал
   
        

        
        
        	

	




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Ростов ЦСКА Кубок России

     
        
        





        

            
                
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