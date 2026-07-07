Аргентина сократила отставание от Египта в матче 1/8 финала ЧМ

Сборная Аргентина забила гол в ворота Египта в матче 1/8 финала ЧМ.

Фото: кадр из трансляции "Матч ТВ"

Кристиан Ромеро с подачи Месси вонзил мяч в ворота соперника. Ранее за Египет отличились Ибрахим и Зико.



Ранее Месси не реализовал пенальти в ворота Египта.