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Аргентина сократила отставание от Египта в матче 1/8 финала ЧМ

Сборная Аргентина забила гол в ворота Египта в матче 1/8 финала ЧМ.
Фото: кадр из трансляции "Матч ТВ"
Кристиан Ромеро с подачи Месси вонзил мяч в ворота соперника. Ранее за Египет отличились Ибрахим и Зико.

Ранее Месси не реализовал пенальти в ворота Египта.

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