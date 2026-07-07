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Месси сравнял счет в матче с Египтом в 1/8 финала ЧМ

Лионель Месси забил второй гол сборной Аргентины в ворота Египта.
Фото: кадр из трансляции "Матч ТВ"
Удар Лаутаро в падении через себя не получился, мяч пошел вдоль линии вратарской, дальше Монтьель поборолся и скинул на Месси, который пробил с левой, а снаряд от перчаток Шобейра отскочил в перекладину и залетел в сетку.

Египет вел 2:0 благодаря голам Ибрахима и Зико, но Ромеро и Месси восстановили равновесие.

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