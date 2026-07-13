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Канчельскис заявил о доминировании европейского футбола на ЧМ-2026

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис заявил о превосходстве европейского футбола на ЧМ.
Фото: ФК "Тобол"
Экс-футболист отметил, что три из четырех команд, продолжающих борьбу за титул, представляют Европу.

"Мы видим доминацию европейского футбола. Три из четырех команд в полуфинале чемпионата мира — европейские", — заявил Канчельскис.

Единственным представителем Южной Америки на этой стадии остается сборная Аргентины. При этом Канчельскис признался, что в полуфинале будет болеть за Англию, поскольку именно в этой стране провел значительную часть своей карьеры.

Полуфиналы чемпионата мира состоятся 14 и 15 июля: Франция сыграет с Испанией, а Англия встретится с Аргентиной.

Источник: "СЭ"

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