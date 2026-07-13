Дюков заявил, что РФС должен слышать каждого болельщика

"Мы должны прислушиваться к тому, что говорят все. Неважно, депутат или простой болельщик", — заявил Дюков.
Президент РФС также отметил, что вопросы лимита на легионеров и карты болельщика находятся в компетенции правительства. По его словам, это не ставит под сомнение самостоятельность российского футбола.
Ранее Министерство спорта утвердило ужесточение лимита на легионеров. Начиная с сезона-2026/27 клубы смогут включать в заявку не более 12 иностранных футболистов, а одновременно на поле смогут находиться не более семи.
Источник: "СЭ"