Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
17:00
СКА-ХабаровскНе начат
Урал
17:00
ТорпедоНе начат
Арсенал Тула
19:30
ТекстильщикНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
17:00
Динамо МхНе начат

Дюков заявил, что РФС должен слышать каждого болельщика

Президент РФС Александр Дюков высказался о влиянии депутатов и общественного мнения на развитие российского футбола.
Фото: РФС
По словам главы организации, мнение каждого человека одинаково важно независимо от его статуса.

"Мы должны прислушиваться к тому, что говорят все. Неважно, депутат или простой болельщик", — заявил Дюков.

Президент РФС также отметил, что вопросы лимита на легионеров и карты болельщика находятся в компетенции правительства. По его словам, это не ставит под сомнение самостоятельность российского футбола.

Ранее Министерство спорта утвердило ужесточение лимита на легионеров. Начиная с сезона-2026/27 клубы смогут включать в заявку не более 12 иностранных футболистов, а одновременно на поле смогут находиться не более семи.

Источник: "СЭ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится