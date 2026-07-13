Дюков заявил, что РФС должен слышать каждого болельщика

Президент РФС Александр Дюков высказался о влиянии депутатов и общественного мнения на развитие российского футбола.

Фото: РФС





"Мы должны прислушиваться к тому, что говорят все. Неважно, депутат или простой болельщик", — заявил Дюков.

Президент РФС также отметил, что вопросы лимита на легионеров и карты болельщика находятся в компетенции правительства. По его словам, это не ставит под сомнение самостоятельность российского футбола.



Ранее Министерство спорта утвердило ужесточение лимита на легионеров. Начиная с сезона-2026/27 клубы смогут включать в заявку не более 12 иностранных футболистов, а одновременно на поле смогут находиться не более семи.



Источник: По словам главы организации, мнение каждого человека одинаково важно независимо от его статуса.Президент РФС также отметил, что вопросы лимита на легионеров и карты болельщика находятся в компетенции правительства. По его словам, это не ставит под сомнение самостоятельность российского футбола.Ранее Министерство спорта утвердило ужесточение лимита на легионеров. Начиная с сезона-2026/27 клубы смогут включать в заявку не более 12 иностранных футболистов, а одновременно на поле смогут находиться не более семи.Источник: "СЭ"