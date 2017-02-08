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Вице-губернатор: "Лучу-Энергии" необходим партнер, готовый инвестировать ежегодно 150-200 млн рублей (1)
Молодежная сборная России сыграет товарищеские матчи с Румынией и Норвегией в конце марта
Футболисты молодежной сборной России (U-21) в конце марта проведут товарищеские матчи со сверстниками из Румынии и Норвегией на учебно-тренировочном сборе, который пройдет в испанской Марбелье.
"Молодежная сборная России в рамках учебно-тренировочного сбора в Марбелье сыграет два матча: 24 марта - с Румынией, 28 марта - с Норвегией", - говорится в твиттере сборной России.
"Молодежная сборная России в рамках учебно-тренировочного сбора в Марбелье сыграет два матча: 24 марта - с Румынией, 28 марта - с Норвегией", - говорится в твиттере сборной России.
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