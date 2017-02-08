Молодежная сборная России сыграет товарищеские матчи с Румынией и Норвегией в конце марта

Футболисты молодежной сборной России (U-21) в конце марта проведут товарищеские матчи со сверстниками из Румынии и Норвегией на учебно-тренировочном сборе, который пройдет в испанской Марбелье.



"Молодежная сборная России в рамках учебно-тренировочного сбора в Марбелье сыграет два матча: 24 марта - с Румынией, 28 марта - с Норвегией", - говорится в твиттере сборной России.