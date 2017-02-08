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Молодежная сборная России сыграет товарищеские матчи с Румынией и Норвегией в конце марта

Футболисты молодежной сборной России (U-21) в конце марта проведут товарищеские матчи со сверстниками из Румынии и Норвегией на учебно-тренировочном сборе, который пройдет в испанской Марбелье.

"Молодежная сборная России в рамках учебно-тренировочного сбора в Марбелье сыграет два матча: 24 марта - с Румынией, 28 марта - с Норвегией", - говорится в твиттере сборной России.
Теги: Молодежная сборная России
Сегодня, 18:04
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