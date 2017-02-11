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Виктор Чанов похоронен в Киеве на Байковом кладбище
Известный вратарь киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера", а также сборной СССР Виктор Чанов похоронен в субботу на Байковом кладбище в украинской столице, сообщает ТАСС.
Проститься с голкипером, который ушел на 58-м году жизни, пришли тысячи футбольных болельщиков. Похоронен Чанов рядом с легендарным советским тренером Валерием Лобановским, который был наставником киевского "Динамо" и сборной СССР.
Чанов известен по выступлениям за "Динамо", где у него было прозвище "Феникс". В составе столичного клуба он играл на протяжении восьми лет. На его счету более 200 поединков в чемпионате СССР за киевскую команду.
Профессиональную карьеру он начинал в "Шахтере", в котором работал три года и сыграл 62 поединка в чемпионате. В 1990 году вратарь переехал в Израиль, где играл за "Маккаби" (Хайфа, 78 матчей) и "Бней-Иегуда" (Тель-Авив, 28 игр) в местном национальном первенстве. Последним клубом Чанова был "ЦСКА-Борисфен".
Проститься с голкипером, который ушел на 58-м году жизни, пришли тысячи футбольных болельщиков. Похоронен Чанов рядом с легендарным советским тренером Валерием Лобановским, который был наставником киевского "Динамо" и сборной СССР.
Чанов известен по выступлениям за "Динамо", где у него было прозвище "Феникс". В составе столичного клуба он играл на протяжении восьми лет. На его счету более 200 поединков в чемпионате СССР за киевскую команду.
Профессиональную карьеру он начинал в "Шахтере", в котором работал три года и сыграл 62 поединка в чемпионате. В 1990 году вратарь переехал в Израиль, где играл за "Маккаби" (Хайфа, 78 матчей) и "Бней-Иегуда" (Тель-Авив, 28 игр) в местном национальном первенстве. Последним клубом Чанова был "ЦСКА-Борисфен".
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