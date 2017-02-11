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Агент: Дражич готов перейти в "Крылья Советов", решение за клубом
Полузащитник Деян Дражич готов перейти в самарские "Крылья Советов", ответ за клубом. Об этом ТАСС сообщил агент 21-летнего футболиста Деян Радич.
"Такой разговор есть, но пока ничего конкретного по этому поводу нет: переговоры есть, но пока нет четкого ни "да", ни "нет", - сказал он. - Он не против перехода, ему нужен проект. Он большой талант, которого "Сельта" купила за не маленькие деньги, но в "Сельте" в прошлом сезоне он попал под двух топовых игроков - Нолито и Яго Аспаса, и где-то на год застрял и не мог себя проявить. Российский чемпионат ниже уровнем испанского, и, думаю, в России ему легче будет себя проявить".
"Других серьезных вариантов нет, но иногда звонят. Здесь ситуация зависит не только от нас, поэтому, возможно, вопрос будет решаться только ближе к лету", - также отметил собеседник ТАСС.
"Такой разговор есть, но пока ничего конкретного по этому поводу нет: переговоры есть, но пока нет четкого ни "да", ни "нет", - сказал он. - Он не против перехода, ему нужен проект. Он большой талант, которого "Сельта" купила за не маленькие деньги, но в "Сельте" в прошлом сезоне он попал под двух топовых игроков - Нолито и Яго Аспаса, и где-то на год застрял и не мог себя проявить. Российский чемпионат ниже уровнем испанского, и, думаю, в России ему легче будет себя проявить".
"Других серьезных вариантов нет, но иногда звонят. Здесь ситуация зависит не только от нас, поэтому, возможно, вопрос будет решаться только ближе к лету", - также отметил собеседник ТАСС.
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