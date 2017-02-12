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Борис Игнатьев: Алексей Миранчук - одно из достояний нашего футбола

Экс-главный тренер сборной России, вице-президент "Торпедо" Борис Игнатьев отметил, что полузащитник Алексей Миранчук принял правильное решение, оставшись в "Локомотиве".

"Алексей – одно из достояний нашего футбола. С надеждой смотрим на него, ждем, когда этот бутон раскроется. Верю, что к 2018 году дождемся. Он остался в "Локо", приняв, на мой взгляд, самое верное решение. Тяжба с клубом – результат того, что люди со стороны пытались вникнуть в его спортивные проблемы и якобы сделать лучше. Кто эти люди со стороны? Это ведь не только Миранчука касается. Рядом с молодыми игроками часто есть более взрослые люди, которые подталкивают к таким решениям, которые не развивают футболиста, а используют для получения сиюминутной выгоды. Но это для игрока все временно – можно получить деньги и купить "Майбах", но потерять драйв, адреналин. К Алексею в "Локо" относятся хорошо, доверяют. По тому, что читаю в прессе, клуб дает хорошую зарплату. Не у каждого футболиста РФПЛ такая есть. Сколько бы Алексею могло предложить "Торпедо"? Если пофантазировать и поскрести по сусекам, не более 80 тысяч рублей", – цитирует Игнатьева "Спорт-Экспресс".
Теги: Игнатьев Миранчук Локомотив
Сегодня, 11:28
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№7 Написал: ТИboo Владивосток (Сегодня, 13:16) #
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online

В Зале Царствования Свидетелей Алексея Миранчука так же сказали, но я им не очень доверяю.
Регистрация: 6.08.2016
№6 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 13:12) #
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online

С надеждой смотрим на него, ждем, когда этот бутон раскроется.

Этот "бутон", раскрываясь, в заморозки попал. Так что он уже на стадии увядания.
Регистрация: 6.08.2008
№5 Написал: famvdv рязань (Сегодня, 12:59) #
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"Алексей – одно из достояний нашего футбола": странно слышать такие слова от взрослого человека. Что бы стать достоянием нужно что то совершить достойное. Сказал бы НАДЕЖДА можно было дискутировать, а так даже комментировать не хочется
Регистрация: 1.05.2009
№4 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 12:43) #
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Болеет за:
«Спартак»
Одно из отстойАний,переоцененный футболист,много прессы вокруг него

Цитата: Чесайнаг
А с какого ?Ничем в 21 год не виделяется.Есть Головин,Жемалединов,Чалов.При
мерно одного уровня футболисты.В его возрасте Дзагоев,Жирков,Измайлов,Кержа
ков,Сычёв,а ещё раньше Радимов,Титов,Бесчастных,Коли
ванов,Симутенков были уже сформировавшими мастерами

Вот эти жамалетдинов и чанов тоже пока абсолютно ничем не выделяются,о чем ты?Про них вообще еще рано даже говорить,Миранчук хоть в РФПЛ играл эти двое даже и матча не провели на высоком уровне

Цитата: Saveger
национальное достояние должно работать на Зенит!

Забирайте
!!
Регистрация: 3.11.2016
№3 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 12:17) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
национальное достояние должно работать на Зенит!
Регистрация: 16.03.2010
№2 Написал: Чесайнаг (Сегодня, 12:15) #
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  •  (0)

А с какого ?Ничем в 21 год не виделяется.Есть Головин,Жемалединов,Чалов.При
мерно одного уровня футболисты.В его возрасте Дзагоев,Жирков,Измайлов,Кержа
ков,Сычёв,а ещё раньше Радимов,Титов,Бесчастных,Коли
ванов,Симутенков были уже сформировавшими мастерами
Регистрация: 23.09.2016
№1 Написал: 4 звезды (Сегодня, 11:35) #
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  •  (4)

зиноидой стал?
Регистрация: 7.12.2016
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