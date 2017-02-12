Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Лента новостей:
07:38
Константин Лепехин: Могилевец стал бы звездой российского футбола, если бы в "Зените" ему доверяли (15)
Константин Лепехин: Могилевец стал бы звездой российского футбола, если бы в "Зените" ему доверяли (15)
01:04
Витиньо стал блондином (фото) (9)
Витиньо стал блондином (фото) (9)
Вчера 23:59
"Монако" дома разгромил "Метц"
"Монако" дома разгромил "Метц"
Вчера 22:58
Юрген Клопп: так и нужно играть против "Тоттенхэма" (1)
Юрген Клопп: так и нужно играть против "Тоттенхэма" (1)
Вчера 22:53
Амир Натхо подписал контракт с "Локомотивом" (11)
Амир Натхо подписал контракт с "Локомотивом" (11)
Вчера 22:23
Первый триумф в этом году (2)
Первый триумф в этом году (2)
Вчера 22:11
"Осасуна" - "Реал": стартовые составы
"Осасуна" - "Реал": стартовые составы
Борис Игнатьев: Алексей Миранчук - одно из достояний нашего футбола
Экс-главный тренер сборной России, вице-президент "Торпедо" Борис Игнатьев отметил, что полузащитник Алексей Миранчук принял правильное решение, оставшись в "Локомотиве".
"Алексей – одно из достояний нашего футбола. С надеждой смотрим на него, ждем, когда этот бутон раскроется. Верю, что к 2018 году дождемся. Он остался в "Локо", приняв, на мой взгляд, самое верное решение. Тяжба с клубом – результат того, что люди со стороны пытались вникнуть в его спортивные проблемы и якобы сделать лучше. Кто эти люди со стороны? Это ведь не только Миранчука касается. Рядом с молодыми игроками часто есть более взрослые люди, которые подталкивают к таким решениям, которые не развивают футболиста, а используют для получения сиюминутной выгоды. Но это для игрока все временно – можно получить деньги и купить "Майбах", но потерять драйв, адреналин. К Алексею в "Локо" относятся хорошо, доверяют. По тому, что читаю в прессе, клуб дает хорошую зарплату. Не у каждого футболиста РФПЛ такая есть. Сколько бы Алексею могло предложить "Торпедо"? Если пофантазировать и поскрести по сусекам, не более 80 тысяч рублей", – цитирует Игнатьева "Спорт-Экспресс".
"Алексей – одно из достояний нашего футбола. С надеждой смотрим на него, ждем, когда этот бутон раскроется. Верю, что к 2018 году дождемся. Он остался в "Локо", приняв, на мой взгляд, самое верное решение. Тяжба с клубом – результат того, что люди со стороны пытались вникнуть в его спортивные проблемы и якобы сделать лучше. Кто эти люди со стороны? Это ведь не только Миранчука касается. Рядом с молодыми игроками часто есть более взрослые люди, которые подталкивают к таким решениям, которые не развивают футболиста, а используют для получения сиюминутной выгоды. Но это для игрока все временно – можно получить деньги и купить "Майбах", но потерять драйв, адреналин. К Алексею в "Локо" относятся хорошо, доверяют. По тому, что читаю в прессе, клуб дает хорошую зарплату. Не у каждого футболиста РФПЛ такая есть. Сколько бы Алексею могло предложить "Торпедо"? Если пофантазировать и поскрести по сусекам, не более 80 тысяч рублей", – цитирует Игнатьева "Спорт-Экспресс".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.