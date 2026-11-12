Аршавин ответил, чего нет в игре "Динамо"

- Я в "Динамо" не верю — в их игре нет фундаментальности.
Думаю, что за чемпионство будут бороться "Спартак" и "Зенит". Эти команды свои очки наберут, - сказал Аршавин в эфире "Матч ТВ".
В матче 14 тура Российской Премьер-Лиги московское "Динамо" одержало выездную победу над воронежским "Факелом" со счетом 2:1, Константин Тюкавин забил победный мяч в компенсированное время. При счете 1:1 нападающий воронежцев Белайди Пуси не попал в пустые ворота бело-голубых.
На данный момент подопечные Сандро Шварца располагаются на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 31 набранным баллом в своем активе. Петербургский "Зенит", лидирующий в таблице, имеет столько же очков.